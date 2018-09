Mediaset e Sky fanno pace: Canale 5 torna sul satellite il 3 Settembre

Già dalle ore successive al così detto Accordo del Venerdì Santo la notizia circolava sul web, ed anche l'amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, durante la riunione con gli azionisti aveva lasciato intendere il tutto. Adesso però è ufficiale: Canale 5 si appresta a tornare sul satellite.

Sky e Mediaset infatti hanno annunciato il ritorno della rete generalista sul satellite a partire dal prossimo 3 Settembre. La notizia, riportata in anteprima dai nostri colleghi di Digital-Sat News, è stata confermata dai diretti interessati, i quali hanno fatto sapere che Canale 5 potrà essere visto sui decoder di Sky non solo nel formato SD, ma anche in alta definizione in HD.

Ma non è tutto, perchè Canale 5 sarà visibile anche in NDS, il che vuol dire che i programmi della rete Mediaset non saranno più codificati su Sky. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno quindi gustarsi l'intera programmazione della rete ammiraglia del Biscione senza alcuna limitazione.

Almeno al momento questa è l'unica notizia riguardante il ritorno della rete generalista di Mediaset su Sky, ma secondo molti potrebbe trattarsi del primo passo verso il ritorno completo anche di Rete 4 ed Italia 1 sulla guida tv della televisione a pagamento di Murdoch.

Resta anche da capire se Canale 5 sarà disponibile alla posizione 105, al posto di Sky Uno, o meno. A riguardo ancora non sono arrivate indicazioni.