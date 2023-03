Mediaset taglia a metà il prezzo di Infinity+: Champions League in offerta

In seguito al lancio degli Account Gold di Mediaset Infinity+, torniamo a fare riferimento alla piattaforma di streaming del gruppo televisivo nostrano. Questa volta, però, c'è di mezzo un'offerta a cui potreste voler dare un'occhiata, dato che è stato deciso di tagliare a metà il prezzo dell'abbonamento.

Basta infatti collegarsi al portale ufficiale di Mediaset Infinity+, scorrere la pagina verso il basso e dare un'occhiata alla sezione delle "Domande frequenti". Quest'ultima presenta ora la voce "Come attivare la promozione annuale a 48 euro", che spiega che risulta possibile accedere a un risparmio del 50% sull'abbonamento Infinity+ annuale.

In parole povere, anziché spendere 95,88 euro per il piano annuale della sottoscrizione, ora si può effettuare tutto ciò sborsando 48 euro. In ogni caso, la promozione terminerà il 27 marzo 2023, dunque avrete eventualmente ancora un po' di giorni, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poterne usufruire.

Per il resto, Mediaset fa sapere che la promozione non è cumulabile, nonché che il risparmio indicato è stato calcolato sulla base dell'usuale prezzo del piano mensile (che è di 7,99 euro). Al termine dell'anno coinvolto, il costo passerà invece a 69 euro all'anno. C'è possibilità di recesso in ogni momento.

Per quel che concerne l'offerta di Mediaset Infinity+, che potete anche approfondire mediante il sito Web citato in precedenza (premendo sulla domanda "Cos'è Infinity+"), contestualmente a quest'ultima risultano presenti 104 big match legati alle prossime due stagioni di UEFA Champions League.