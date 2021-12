Mediaset: TGCOM24, SportMediaset, TG4 e Studio Aperto passano all'HD nativo

Addio upscaling: l'informazione di Mediaset sarà trasmessa in vero HD. Con un annuncio pubblicato sul proprio sito web, in cui ha svelato la programmazione degli approfondimenti giornalistici per le reti generaliste, il Biscione ha dato la lieta notizia.

Pur senza dare una data precisa (nel comunicato si fa riferimento ad un generico "in questi giorni"), Mediaset ha svelato che sono ai nastri di partenza le trasmissioni in vera alta definizione di TGCom24, Sport Mediaset, TG4 e Studio Aperto, direttamente dal nuovo hub giornalistico di Cologno Monzese.

In precedenza i programmi in questione erano comunque trasmessi in alta definizione, ma Mediaset effettuava l'upscaling dall'SD.

Questa piacevole novità riguarderà sia il digitale terrestre che la piattaforma satellitare Tivùsat, e sarà sicuramente accolta piacevolmente da parte degli utenti.

Gli utenti dal loro canto non dovranno fare nulla per poter godere della nuova risoluzione, in quanto il passaggio sarà in automatico. Chiaramente per il satellitare è necessario rispettare tutti i requisiti per poter vedere Tivùsat, inclusa la presenza di un decoder o una CAM in HD. Sempre su satellite, lo scorso 1 Ottobre Italia 1 ha effettuato lo switch al DVB-T2, ed è visibile esclusivamente in alta definizione e 4K dai dispositivi compatibili.

Ricordiamo che il prossimo anno sarà caratterizzato dallo switch off al DVB-T2, e potrebbe essere necessario risintonizzare a più riprese TV e decoder.