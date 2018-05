Mediaset e TIM firmano un nuovo accordo per la distribuzione dei contenuti

Mediaset e TIM hanno annunciato qualche istante fa di aver raggiunto un nuovo accordo commerciale per la distribuzione dei contenuti del Biscione sulla piattaforma TIM Vision. Nella fattispecie, a partire dal prossimo mese di Gennaio 2019 i canali Mediaset saranno visibili sul servizio dell'operatore telefonico.

Nel comunicato si legge che saranno visibili tutte le reti Mediaset gratuite: Canale 5, Italia 1, Rete Quattro, ed i canali tematici gratuiti quali Venti, Iris, La5, Mediaset Extra, Italia2, Top Crime, il canale all news TGCom24 ed il nuovo canale Focus, il cui debutto è previsto a metà Maggio.

"Grazie all’accordo di ritrasmissione, saranno accessibili anche agli abbonati TIMVISION le funzionalità online ora disponibili solo ai clienti di Mediaset.it" continua il breve comunicato, in cui la società della famiglia Berlusconi sottolinea come l'intesa odierna sia "un ulteriore riconoscimento della rilevanza editoriale sia delle grandi reti generaliste Mediaset sia dei canali tematici free i cui diritti di ritrasmissione acquistano crescente valore economico in uno scenario multipiattaforma sempre più affollato e competitivo".

Secondo Mediaset, si tratta di un'accordo positivo per entrambi i partner, permettendo al network di "estendere la visione dei propri canali free a tutte le piattaforme - digitale terrestre, satellite, Iptv - e a TIM di incrementare l’offerta di contenuti video di qualità per gli abbonati a TIMVISION".