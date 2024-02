Mediaset si tira fuori dalla corsa ai diritti tv del calcio: 'cifre inarrivabili'

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, anche Mediaset ha preso parte alla corsa per i diritti tv della Serie A, salvo poi tirarsi indietro. L’amministratore delegato dei Mediaset-MFE, Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro tenuto con la stampa, ha discusso della situazione legata ai diritti televisivi del calcio.

Nell’affermare che “siamo contenti della collaborazione con DAZN”, in quanto “c’è soddisfazione reciproca ed i presupposti per guardare avanti e continuare la collaborazione sulla raccolta pubblicitaria, magari anche con qualche novità aggiuntiva”, il CEO ha comunque frenato su possibili nuove acquisizioni in ambito calcistico.

Pur osservando che “la Champions League in chiaro ci ha portato importanti vantaggi e risultati”, Berlusconi ha affermato che “oggi il calcio è inarrivabile per le cifre che si mettono in gioco per acquisire diritti soprattutto per un’offerta pay che non è il nostro core business Lo sostituiremo con un’offerta sempre più completa”.

In merito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Berlusconi sugli Internazionali d’Italia di tennis su Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha affermato che “i diritti del tennis sono scaduti nel 2023. Li abbiamo avuti a lungo in passato per circa sei anni in una prima tranche e nell’ultimo triennio scaduto da poco” e quest'anno non andranno in chiaro.