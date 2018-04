Mediaset Venti debutta con il botto: 6,569 milioni per Juventus - Real Madrid

Nella serata di ieri ha debuttato Venti , il nuovo canale gratuito di Mediaset che ha aperto i battenti con il supermatch dei Quarti di Finale ditra, che ha visto prevalere la compagine spagnola con un netto 3-0 inflitto agli uomini di Max Allegri.

Come abbastanza prevedibile, il debutto è stato estremamente positivo. Mediaset, infatti, ha da poco diffuso i primi numeri ufficiali auditel della partita, che è stato al vertice della prima serata con 6.569.000 spettatori e il 23.35% di share.

"Un grande risultato per una proposta d’esordio che ha centrato l’obiettivo: attrarre il grande pubblico televisivo, invogliarlo a sintonizzare il canale e prendere confidenza con la programmazione" il commento del Biscione, il quale ha anche precisato che dopo il debutto della serata di ieri, il "Venti si assesta sulla programmazione tematica di serie tv e film pregiati, spesso in prima visione gratuita subito dopo essere passati in pay tv. Sul “20” saranno programmati solo serie tv innovative e cinema moderno di qualità, il genere che mancava nel panorama dei canali tematici free".

Il gruppo milanese ha anche rilasciato la programmazione completa di contenuti.

Serie TV

Prime Time:

The Sinner, con Jessica Biel, due nomination ai Golden Globe;

The Last Kingdom, firmata BBC;

Taken, prequel della saga cinematografica di Io vi troverò, con Jennifer Beals;

Seconda Serata:

The Girlfriends Experience, prodotta da Steven Soderbergh

Agent X, prima serie da protagonista per Sharon Stone;

Blood Drive, sangue, sesso, parodia, provocatoria, divertente, estrema;

Frequency, remake dell’omonimo film;

Proof, con Jennifer Beals e Matthew Modine;

Heroes Reborn, conclusione della saga;

Hyde and Seek, crime australiano.

Prime TV Free in Access Prime Time:

Homeland, le prime cinque stagioni;

Day Time:

Suits;

Person of Interest;

Rizzoli & Isles;

The Mentalist;

Day Time Maratone weekend (anche tredici episodi consecutivi la domenica o il 6 di sabato pomeriggio):

Rush Hour;

Almost Human;

Constantine;

Lucifer

Film

Blood Father, con Mel Gibson;

Last Vegas, con Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline;

Nonno scatenato, con Robert De Niro e Zac Efron, nonno e nipote;

Godzilla è diretto da Gareth Edwards, poi regista di Rogue One;

Interstellar, Oscar per i migliori effetti speciali, diretto da Chris Nolan, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine;

Mad Max - Fury Road, sei Oscar, con Charlize Theron e Tom Hardy;

John Wick, con Keanu Reeves, uno dei migliori action “d’autore” degli ultimi anni;

Batman Begins + Il Cavaliere Oscuro + Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, la trilogia di Chris Nolan, una delle migliori saghe cinematografiche sui supereroi;

Ex Machina, Oscar per gli effetti speciali, di Alex Garland con Alicia Vikander; uno dei film di fantascienza più apprezzati degli ultimi anni;

Divergent, Insurgence, Allegiant, tre film che rappresentano una saga molto apprezzata dal pubblico giovane;

Pacific Rim, di Guillermo del Toro, trionfatore degli ultimi Oscar con La forma dell’acqua;

Lucy, grande successo con Scarlett Johansson e Luc Besson;

Io, Robot, ispirato all'omonima antologia di Isaac Asimov;

Io sono leggenda, il protagonista sembra essere l'unico sopravvissuto ad una spaventosa epidemia di morbillo geneticamente modificato.