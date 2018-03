Mediaset Venti sarà disponibile da subito in alta definizione

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del nuovo canale gratuito di, battezzato Venti , che debutterà il prossimo 3 Aprile con la diretta del supermatch di Champions League tra. Oggi a riguardo emergono nuovi dettagli che sicuramente troveranno i pareri positivi degli utenti.

Venti, infatti, sarà disponibile anche sulla piattaforma Tivùsat di Hot Bird, in alta definizione, da subito.A riguardo però gli interrogativi sono tanti: resta da capire a quale numero sarà posizionato il canale, visto che il 20 è occupato da RaiNews24, ma in questi giorni l'emittente pubblica potrebbe decidere di spostare il canale d'informazione al numero più vicino, il 22.

Buone notizie quindi anche per i tifosi della Juventus, in quanto queste indicazioni mostrano che anche l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Zinedine Zidane sarà visibile in alta definizione da subito.

Mediaset ha anche diffuso un nuovo cartello per annunciare l'apertura del canale, in cui afferma che "Venti sarà un canale cinema e serie" che rappresenterà "il primo canale come posizione nella numerazione dei canali tematici", il quale "aggiungerà audience al portafoglio di reti tematiche e baricentrica sul target adulti 25-54 anni, con un'offerta bilanciata di cinema e serie".

Nel cartello è anche mostrata un'immagine tratta da Mad Max: Fury Road, il film con protagonista Charlize Theron. Potrebbe essere questo il primo grande appuntamento.