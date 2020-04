MediaTek accusata di 'barare' nei benchmark: molti i dispositivi coinvolti

Il mondo dei benchmark è sempre stato un po' "spinoso". Infatti, nel corso degli anni sono state diverse le aziende al centro di polemiche riguardanti i risultati finali di questi test (basti pensare alla questione di OnePlus 3T nel 2017). Ebbene, ora AnandTech ha fatto "riaccendere" il dibattito, accusando MediaTek di "barare" nei benchmark.

Nel dettagliato articolo di AnandTech, a firma Andrei Frumusanu, vengono messi alla prova, attraverso vari benchmark, alcuni smartphone che montano processori dell'azienda taiwanese. In particolare, l'autore fa riferimento alla prova della versione europea e di quella cinese dello smartphone OPPO Reno3 Pro. Per chi non lo sapesse, la prima sfrutta un processore Helio P95, mentre la seconda un Dimensity 1000L (entrambi SoC di MediaTek).

Ebbene, come molti di voi ben sapranno, sulla carta non dovrebbe esserci storia: il Dimensity 1000L dovrebbe superare agevolmente l'Helio P95, dato che stiamo parlando di un processore più recente e prestante. Tuttavia, avviando gli stessi benchmark sulle due varianti dello smartphone, Frumusanu si è accorto che, sorprendentemente, il modello con Helio P95 supera quello con Dimensity 1000L.

Indispettito da questo risultato, il redattore di AnandTech si è quindi fatto fornire una versione di PCMark in grado di "sorpassare" tutti i possibili "trucchi" che un produttore potrebbe utilizzare. Ebbene, nel risultato finale è emerso un 30% di differenza rispetto al test svolto in precedenza.

A questo punto, Frumusanu ha "scavato" nel codice e afferma di aver trovato riferimenti a una sorta di "modalità potenziata" (chiamata "Sports Mode") che si attiverebbe quando sono in utilizzo benchmark come GeekBench, AnTuTu e PCMark. Addirittura, sempre secondo l'autore dell'articolo pubblicato su AnandTech, sarebbero state effettuate delle modifiche anche per cercare di migliorare i benchmark effettuati dai recensori che hanno in prova i dispositivi.

Questa "modalità" sarebbe inoltre abbastanza diffusa tra i dispositivi con chip MediaTek e coinvolgerebbe anche modelli di brand come Xiaomi, Realme, Vivo, Sony e molti altri. Insomma, i dispositivi tirati in ballo potrebbero essere parecchi. È bene precisare, però, che in questo caso i produttori non sembrano essere coinvolti direttamente, in quanto le accuse vengono mosse a MediaTek.

In seguito a quanto emerso, AnandTech ha contattato MediaTek, ricevendo la seguente risposta ufficiale: "MediaTek segue gli standard di settore ed è fiduciosa nel fatto che i test di benchmark rappresentino accuratamente le capacità dei nostri chipset. Lavoriamo a stretto contatto con i produttori di dispositivi di tutto il mondo quando si tratta di test e benchmarking, ma il processo finale prevede che i brand abbiano la flessibilità di configurare i propri dispositivi come meglio credono. Molte aziende progettano dispositivi in ​​grado di funzionare ai massimi livelli di prestazioni durante l'esecuzione di test di benchmarking, al fine di mostrare tutte le funzionalità del chipset. Questo rivela il massimo limite a cui possono spingersi le capacità prestazionali di un determinato chipset.

Ovviamente, nello scenario quotidiano ci sono una moltitudine di fattori che determinano le prestazioni dei chipset. I chipset MediaTek sono progettati per ottimizzare potenza e prestazioni per offrire la migliore esperienza utente possibile, massimizzando la durata della batteria. Se qualcuno esegue un programma ad alta intensità di calcolo come un gioco impegnativo, il chipset si adatterà in modo intelligente ai modelli di elaborazione per offrire prestazioni sostenute. Ciò significa che un utente vedrà diversi livelli di prestazioni da app diverse, poiché il chipset gestisce dinamicamente CPU, GPU e risorse di memoria in base alla potenza e alle prestazioni richieste per una grande esperienza utente. Inoltre, alcuni brand hanno diversi tipi di modalità attivate in diverse regioni, quindi le prestazioni del dispositivo possono variare in base alle esigenze del mercato regionale.

Riteniamo che mostrare le piene capacità di un chipset nei test di benchmarking sia in linea con le pratiche di altre società e fornisca ai consumatori un quadro accurato delle prestazioni del dispositivo".