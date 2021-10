Mediatek, ARM e Tencent: asse straordinario per il Ray Tracing su smartphone

Solo un mese fa apprendevamo dell'interesse di AMD e Mediatek per una partnership, una notizia che ha fatto il giro del web per l'enorme impatto che un'alleanza di questo tipo potrebbe avere sul mercato dei dispositivi mobili.

Ebbene, se da questo fronte sembra tutto ancora in fase embrionale, dall'Asia arrivano i primi elementi di valutazione per l'alleanza tra Mediatek, ARM e Tencent per portare il Ray Tracing sugli smartphone.

Nelle ultime ore, infatti, Mediatek ha svelato il suo primo toolkit basato su Vulkan con supporto al Ray Tracing. Tra l'altro, il primo chip con supporto ufficiale all'illuminazione in tempo reale di Mediatek è il Dimensity 1200, annunciato all'inizio del 2021, per quanto si tratti di un chip senza accelerazione hardware ma solo con supporto software alla tecnologia.

Il toolkit rilasciato da Mediatek consente agli sviluppatori di iniziare a mettere le mani alla tecnologia per portare su mobile queste potenzialità, attraverso Vulkan e le pipeline di rendering di Tencent. Insomma, si tratta di una partnership che mira a cambiare le carte in tavola per quel che riguarda il gaming in mobilità, un settore in forte espansione, caratterizzato dalla presenza di tantissimi dispositivi con chip top di gamma attualmente privi di tale supporto. Una notizia ottima per il mercato a cui si aggiunge un competitor dopo l'arrivo delle tecnologie NVIDIA RTX su architettura ARM.