MediaTek batte Qualcomm: il Dimensity 9000+ è il SoC più potente al mondo su AnTuTu

MediaTek domina la fascia medio-bassa di smartphone con i suoi chip, ma ciò non significa che le proposte di fascia alta dell'azienda siano da sottovalutare. Al contrario, una serie di nuovi benchmark di AnTuTu dimostra che il Dimensity 9000+ di MediaTek batte lo Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm.

Nelle scorse ore, infatti, AnTuTu ha pubblicato la sua lista dei migliori SoC per smartphone aggiornata a fine settembre 2022. La lista, in larga parte, è composta da dispositivi con uno Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm come proprio SoC, ma il device che ottiene la "medaglia d'oro" del sito web specializzato in benchmark è il ROG Phone 6D Ultimate di ASUS, lanciato anche in Italia il 19 settembre scorso.

Come potete vedere dall'immagine riportata in calce, il ROG Phone 6D, l'unico smartphone con SoC Dimensity 9000+ presente in classifica, si trova stabilmente al primo posto, surclassando ben nove smartphone con chip Snapdragon 8+ Gen1. Insomma, una vittoria schiacciante per MediaTek. In particolare, l'ASUS ROG Phone 6D Ultimate arriva, nella variante con 16 GB di RAM e 256 GB di storage, a un totale di ben 1.112.036 punti su AnTuTu, contro gli 1.111.120 punti dello OnePlus Ace Pro, il secondo classificato.

Al terzo posto della classifica troviamo poi l'iQOO 10 Pro, con 1.091.058 punti, mentre più in basso si collocano il Black Shark 7S Pro, il Lenovo Legion Y70 e l'iQOO 10, nonché il Motorola Moto X30 Pro, il Redmi K50 Ultra e lo Xiaomi 12S Ultra: tutti smartphone non ancora usciti in occidente. Fortunatamente, però, i power user europei potranno comunque acquistare il ROG Phone 6D, che è l'unico device della lista messo in vendita anche nel nostro Paese.