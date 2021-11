MediaTek come Qualcomm: cambio nome del SoC top di gamma in arrivo?

Il possibile cambio di nome ai chip Qualcomm non è passato inosservato ai radar della rivale MediaTek. Sebbene non ci siano ancora conferme riguardo tale modifica, ergo non è noto il motivo dietro quest’ultima decisione, il produttore asiatico avrebbe deciso di seguire la stessa strada cambiando nome ai suoi Dimensity.

Come ripreso da Gizchina, in rete starebbero circolando rapporti in merito alla possibile sostituzione del nome da MediaTek Dimensity 2000 a MediaTek Dimensity 9000. Un balzo numerico che non segue alcuna apparente logica, se non l’”esagerare” con le cifre per dare l’impressione al pubblico che si tratti di un prodotto completamente nuovo, un chipset rivoluzionario che si vede solo in rari casi.

In questo modo, MediaTek dovrebbe rispondere al cambio da “Snapdragon 898” a “Snapdragon 8 Gen1” in casa Qualcomm. Tuttavia, alla fine della fiera i due chipset dovrebbero rimanere particolarmente simili: produzione a 4 nanometri e design a tre cluster. Cambiano leggermente le frequenze di clock: 1 core X2 da 3 GHz + 3 core large da 2,85 GHz + 4 core piccoli da 1,8 GHz e GPU Mali-G710 MC10 per MediaTek Dimensity 9000, contro 1 core X2 da 3 GHz + 3 core large da 2,5 GHz + 4 core piccoli da 1,79 GHz e GPU Adreno 730 per Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Quella dei due produttori sembra quindi una corsa al nome più intrigante, almeno per ora. Restano comunque semplici indiscrezioni di mercato, perciò vanno valutate con molta cautela.

Una cosa certa è invece il successo di MediaTek, diventato il più grande produttore di SoC al mondo secondo le ultime analisi di mercato.