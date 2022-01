MediaTek completa dimostrazioni Wi-Fi 7: primi dispositivi sul mercato nel 2023

Durante il CES 2022 MediaTek ha svelato lo standard Wi-Fi 7, futuro aggiornamento rispetto a Wi-Fi 6 a oggi noto nel dettaglio esclusivamente a partner commerciali e clienti chiave, ma fondamentale per l’evoluzione delle reti. Secondo il produttore asiatico stesso, i test attuali porteranno alla produzione dei primi prodotti nel 2023.

Stando a quanto riportato da XDA Developers, lo standard Wi-Fi 7 (noto anche come IEEE 802.11be) dovrebbe utilizzare canali a 320MHz, modulazione numerica di ampiezza in quadratura 4K (QAM), unità di risorse multiutente (MRU) e adottare altri cambiamenti tali da raggiungere velocità teoricamente superiori di circa 2,4 volte rispetto al Wi-Fi 6 che conosciamo oggi, operando comunque su frequenze già esistenti: 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

MediaTek oggi ha confermato tutto ciò in ben due dimostrazioni riservate a collaboratori dell’industria, spiegando infine in un comunicato stampa quanto segue: “MediaTek è stata coinvolta nello sviluppo dello standard Wi-Fi 7 sin dal suo inizio e l'azienda è una delle prime a adottare la tecnologia Wi-Fi 7. […] I prodotti con Wi-Fi 7 dovrebbero arrivare sul mercato a partire dal 2023”.

I primi dispositivi giungeranno quindi tra un anno, per le previsioni del produttore asiatico. Prima di procedere con la loro produzione in massa, tuttavia, sarà d’obbligo il certificato dell’IEEE o Institute of Electrical and Electronics Engineers, il quale in realtà è previsto per il 2024. In altre parole, i prodotti Wi-Fi 7 d’esordio saranno basati su bozze testate in laboratorio.

Ricordiamo, in conclusione, che nel 2021 MediaTek si è confermato leader globale tra i produttori di chip per smartphone.