MediaTek continua a stupire: Dimensity 9200 è il nuovo SoC dei record su AnTuTu

A inizio ottobre MediaTek sorprese tutti con benchmark da record per Dimensity 9000+, il più recente chipset top di gamma del produttore asiatico. La sconfitta inflitta allo Snapdragon 8+ Gen1 non è stata però sufficiente, dato che ora il nuovo SoC dei record è il Dimensity 9200.

Come ripreso da Wccftech, il rinomato tipster cinese Digital Chat Station ha condiviso lo screenshot che trovate in calce alla notizia, ripreso direttamente da AnTuTu Benchmark e dal punteggio pari a ben 1.266.102 punti. L’insider asiatico ha specificato che si tratterebbe proprio del MediaTek Dimensity 9200, il quale ottiene peraltro 273.413 punti lato CPU e 550.767 punti per la GPU, molti più rispetto al Dimensity 9000.

Peraltro, il benchmark riportato mostra che è stato eseguito con temperatura ambientale standard e non ha mai superato i 37 gradi, segno della efficacia del processo produttivo a 4 nm di TSMC nel mantenere le temperature più basse anche quando sotto sforzo. Non va escluso, tuttavia, che il misterioso smartphone con tale chip sotto la scocca goda di un sistema di dissipazione avanzato.

Una cosa è certa: con tali numeri, MediaTek Dimensity 9200 si conferma il SoC più potente sul mercato, battendo anche il chip M1 in dotazione all’iPad Pro di quinta generazione. La battaglia con Qualcomm, Apple e altri produttori, insomma, si fa ancora più intensa.

A proposito del produttore statunitense, eccovi l'ultimo leak di Qualcomm Snapdragon 8 Gen2.