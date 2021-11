MediaTek: la crisi dei semiconduttori ha colpito l'azienda, i prezzi dei chip aumentano

MediaTek è la maggiore produttrice di chip per smartphone al mondo dallo scorso trimestre, soprattutto grazie ai suoi SoC per device di fascia medio-bassa. La sempre maggiore richiesta di chip per gli smartphone a basso prezzo, unita alla crisi dei semiconduttori, avrebbe però reso impossibile per l'azienda sostenere tutti gli ordini ricevuti.

L'aumento della domanda di chip e la relativa stagnazione dell'offerta hanno dunque imposto a MediaTek di alzare del 15% i prezzi di tutti i suoi chipset, seguendo le orme di altre aziende, come la taiwanese TSMC, che alzerà i prezzi dei chip per smartphone a partire dal 2022. L'obiettivo di MediaTek è ovviamente quello di capitalizzare sulle elevatissime richieste di componenti e sulla scarsità della loro offerta, tenendo al contempo a distanza le compagnie dotate di minori risorse finanziarie.

Secondo delle fonti di GizmoChina, MediaTek ha aumentato anzitutto i prezzi dei chip 4G LTE, nella speranza di diminuire la loro richiesta e di spingere i produttori di smartphone ad effettuare la transizione definitiva al 5G, ma al contempo nel tentativo di capitalizzare sui mercanti emergenti, come quello indiano, dove il 4G è l'unica scelta disponibile, poiché i network 5G ancora non esistono.

Probabilmente, la mossa di MediaTek verrà seguita anche da Qualcomm in futuro. Gli aumenti dei prezzi dei chip MediaTek comunque vanno dal 5% dei chip 5G al 15% dei chip 4G, con incrementi su tutta la linea produttiva. Infine, anche il costo dei chip Wi-Fi è aumentato del 20%, benché il loro prezzo sia così basso da rendere poco apprezzabile l'incremento.