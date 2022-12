MediaTek Dimensity 8200 ufficiale: nuovo chip premium con raytracing

Lo scorso fine novembre Qualcomm ha svelato Snapdragon 782G, nuovo chipset di fascia medio-alta proposto come refresh dello Snapdragon 778G. In queste ore, invece, il produttore rivale MediaTek ha introdotto Dimensity 8200, SoC inedito per smartphone Premium con raytracing e CPU ad alte prestazioni.

Osservando sulla carta il chipset MediaTek Dimensity 8200 si notano immediatamente caratteristiche molto interessanti, a partire dalla produzione con processo a 4 nanometri e dalla dotazione dell’HyperEngine 6.0 con supporto a Vulkan SDK per il raytracing nei videogiochi, oltre che per l'ottimizzazione intelligente dell’uso delle risorse.

Questo prodotto della società taiwanese presenta al suo interno il prime core CPU Cortex-A78 a 3,1 GHz, addirittura più potente dell’ARM Cortex-X3 in dotazione al chipset Dimensity 9200 lanciato a inizio novembre. Ad accompagnarlo sono tre core a 3,0 GHz e quattro Cortex-A55 a 2,0 GHz per l'efficienza energetica. Tra le altre migliorie notiamo l’ISP Imagiq 785, e la regolazione automatica e intelligente della frequenza di aggiornamento durante l’attività di gioco. Non variano, rispetto ai chipset precedenti, la connettività dual-5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e la velocità di downlink.

Quali saranno i primi smartphone a dotarsi del chipset MediaTek Dimensity 8200? A oggi in Cina è già disponibile l'iQOO Neo7 SE, mentre Xiaomi dovrebbe rilasciare uno smartphone Redmi con tale SoC nel corso del 2023. Tuttavia, non è certa la distribuzione nel Belpaese.