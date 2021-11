MediaTek Dimensity 9000 è qui: Bluetooth 5.3, clock di 3,05 GHz e SDK per raytracing

Neanche il tempo di parlare del cambio nome dell’ultimo SoC Mediatek che la società ha annunciato ufficialmente il prodotto stesso. MediaTek Dimensity 9000 è qui, il primo chip al mondo costruito su processo a 4 nanometri, primo al mondo con core Cortex-X2 a 3,05 GHz e primo al mondo con Bluetooth 5.3.

Quanti primati per questo chipset, tutti confermati durante il Summit MediaTek di questi giorni. Come anticipato, la configurazione 1+3+4 non va affatto sottovalutata soprattutto alla luce della dotazione dell’”ultra core” Cortex-X2 da massimo 3,05 GHz di clock. Ad accompagnarlo sono poi 3 “super core” Cortex-A710 con clock fino a 2,85 Ghz e un cluster di 4 core Cortex A510 a 1,8 GHz per l’efficienza energetica. Si parla poi di 14 MB di cache e del supporto a RAM LPDDR5x con velocità massima di 7500 Mbps.

Lato GPU, invece, troviamo la Mali-G710 con 10 core e un nuovo SDK di raytracing proposto agli sviluppatori per puntare a prestazioni grafiche di alto livello e qualità elevata. In merito alle performance i primi indizi ce li forniscono i test su Geekbench, con punteggi superiori all’attuale ammiraglia Qualcomm Snapdragon 888 e simili all’”ammiraglia 2021”, ovvero probabilmente il chip A15 Bionic di casa Apple.

Lato connettività troviamo il supporto al 5G, senza mmWave ma con sub-6Ghz e velocità di download massime teoriche di 7Gbps, e il debutto dello standard Bluetooth 5.3 su smartphone. Non mancano poi Wi-Fi 6E 2x2, Bluetooth Audio LE con Dual-Link True Wireless Stereo Audio e standard GNSS Beidou III-B1C come sistema di navigazione.

Notevole la dotazione di un Image Signal Processor, o ISP, con supporto all’acquisizione di video HDR 4K da parte di tre sensori allo stesso tempo. In altre parole, MediaTek Dimensity 9000 dovrebbe riuscire a elaborare un totale di 270 fotogrammi al secondo per video HDR 4K a 18 bit. In aggiunta, c’è il supporto a sensori fotocamera fino a 320 MP e il playback di video 8K AV1 per la prima volta su smartphone. Infine, per quanto riguarda il display, c’è la compatibilità con pannelli FHD+ con refresh rate di 180Hz o WQHD+ a 144Hz, assieme alla tecnologia HDR10+ adattiva.

C’è anche un grande salto lato APU, o AI Processing Unit, in quanto essa supporta prestazioni fino a 4 volte superiori rispetto alla generazione precedente e supererebbe Google Tensor del 16% lato intelligenza artificiale.

MediaTek afferma infine che i primi smartphone con Dimensity 9000 arriveranno alla fine del primo trimestre 2022 su scala globale, con prezzi a partire da 313 Dollari.

Ora si attende quindi la risposta di Qualcomm con Snapdragon 898 o Snapdragon 8 Gen1, prevista per il 30 novembre 2021.