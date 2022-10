MediaTek Dimensity 9200: presentazione a novembre, sarà il SoC più potente del 2023?

Il nuovo chipset MediaTek Dimensity 9200 è ormai comparso diverse volte sui principali benchmark in rete, facendo faville su AnTuTu e posizionandosi come il miglior SoC per smartphone dei prossimi mesi. Oggi, finalmente, abbiamo una finestra di lancio per il Dimensity 9200, che dovrebbe confrontarsi direttamente con lo Snapdragon 8 Gen2.

Infatti, mentre lo Snapdragon 8 Gen2 sarà lanciato da Qualcomm alla prossima Snapdragon Fest, tra il 15 il 17 novembre, anche il Dimensity 9200 arriverà a novembre, probabilmente a ridosso del lancio del diretto rivale di casa Qualcomm.

A confermare la strategia del colosso cinese è il giornalista Sravan Kundojjala, che, in un tweet ora rimosso, ha spiegato che "il prossimo flagship [di MediaTek] sarà annunciato a novembre 2022, mentre i primi smartphone che lo utilizzano usciranno a dicembre. La penetrazione dei chip 5G [sugli smartphone, a livello mondiale; ndr] arriverà tra il 50 e il 60% entro il 2023".

È estremamente probabile che MediaTek annunci il Dimensity 9200 a metà novembre, cercando un "faccia a faccia" diretto con lo Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm. Probabilmente, questa strategia potrebbe basarsi sulla certezza quasi matematica, per il produttore cinese, di avere un chip più performante di quello della rivale, anche se in linea teorica le performance dei due SoC dovrebbero essere praticamente pari, dal momento che entrambi avranno un'architettura a 4 nm di TSMC.

In generale, stando ai benchmark su AnTuTu, il Dimensity 9200 dovrebbe essere il SoC per smartphone più potente al mondo, ma ovviamente tale dato non tiene conto dello Snapdragon 8 Gen2, non ancora rilasciato e che dovrebbe migliorare del 20% circa le performance dello Snapdragon 8+ Gen1.