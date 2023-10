MediaTek Dimensity 9300 in arrivo: c'è la data ufficiale

Archiviato il lancio dello Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, è ora giunto il momento della grande rivale del colosso di San Diego: MediaTek presenterà il Dimensity 9300, il suo nuovo chip per smartphone di fascia alta, già ad inizio novembre. Oggi, finalmente, abbiamo una data ufficiale!

L'azienda cinese ha infatti annunciato che il Dimensity 9300 arriverà il 6 novembre: la presentazione del chip di fascia alta si terrà in Cina e sarà in lingua cinese. Il keynote dell'azienda è fissato per le 19:00 locali, ovvero per le 12:00 italiane. Finora, comunque, MediaTek non si è sbottonata sul Dimensity 9300, limitandosi a rivelare che il SoC supporterà le RAM LPDDR5T per smartphone.

Fortunatamente, diversi leak hanno svelato le specifiche del MediaTek Dimensity 9300, che ormai ha ben pochi segreti. In particolare, diversi insider si sono detti d'accordo con le indiscrezioni secondo cui il Dimensity 9300 non avrà alcun E-Core, mentre i benchmark del SoC comparsi su AnTuTu confermano che esso avrà ben quattro Core Cortex-X4 e quattro Core Cortex-A720: si tratterà dunque di un octa core con soli P-Core.

La GPU del MediaTek Dimensity 9300 sarà una Immortalis G720-MC12, mentre è stato anche confermato il supporto per tutte le RAM LPDDR5 e per le memorie UFS 4.0. Il dispositivo su cui sono stati effettuati i primi test del chip, che montava anche una RAM da 16 GB, uno storage da 512 GB e un display a 120 Hz, ha raggiungo 485.00 punti nel CPU test di AnTuTu e 900.000 punti circa nel GPU test della medesima piattaforma.

Con ogni probabilità, i primi produttori che implementeranno il Dimensity 9300 sui propri smartphone saranno Vivo e OPPO. Vivo, in particolare, userà il SoC su Vivo X100 e su Vivo X100 Pro, in arrivo in Cina nella terza settimana di novembre (e che invece non debutteranno mai in Europa, visto che Vivo è uscita dal mercato europeo qualche mese fa). OPPO, invece, monterà il chip su uno smartphone senza nome (forse OPPO Find X7 o X7 Pro?), anch'esso in uscita tra fine 2023 e inizio 2024.