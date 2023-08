MediaTek Dimensity 9300, primo chip per smartphone con memorie ultraveloci

MediaTek, attualmente al lavoro con Samsung per il 5G del futuro, sembra avere grandi progetti per i suoi chip di nuova generazione e in particolar modo per il prossimo SoC flagship MediaTek Dimensity 9300, il primo a vantare il supporto a memorie RAM ultraveloci.

A quanto pare, infatti, il Dimensity 9300 dovrebbe sfoggiare il primato del supporto alle RAM di tipo LPDDR5T con banda fino a quasi 10 Gigabit (per l'esattezza 9.6 Gbps, contro gli 8.5 delle LPDDR5X).

Come se non bastasse, il chip dovrebbe anche essere retrocompatibile proprio con gli standard precedenti, assicurando ai brand che lo desiderano anche un discreto margine di manovra per eventuali blend che mirano a un budget più contenuto.

Tra le altre specifiche del chip, che dovrebbe arrivare sulla piazza già a ottobre 2023 per sfidare a viso aperto il prossimo top di gamma di Qualcomm, ci sarebbero 4 Core Cortex X4 e 4 Core Cortex A720. Curiosamente, rispetto al rivale Snapdragon 8 Gen3, questa configurazione non sembra dotata di cluster ad alta efficienza.

Di conseguenza, dovremo aspettarci una maggiore propensione verso le attività ad alte performance ma un enorme punto interrogativo sull'autonomia, nonostante il chip sia costruito sfruttando l'ottimo nodo TSMC N4P a 5 nanometri.

Nel frattempo, gli appassionati di gaming attendono con impazienza anche ulteriori lumi sulla possibile partnership tra NVIDIA e MediaTek per lo sviluppo di GPU per smartphone che potrebbero approdare sul mercato già nel 2024.