MediaTek Dimensity 9300, c'è un problema: il nuovo chip si surriscalda, per un leak

Dopo aver scoperto che il Dimensity 9300 di MediaTek avrà memorie ultra-veloci, molti appassionati di smartphone hanno iniziato a guardare con emozione al lancio del nuovo SoC per dispositivi flagship dell'azienda taiwanese. Purtroppo, però, pare che l'entusiasmo sia da ridimensionare: per un leak, il Dimensity 9300 avrebbe un grave problema.

Il portale Android Headlines, infatti, riporta che il MediaTek Dimensity 9300 si surriscalderebbe eccessivamente durante l'utilizzo, portando gli smartphone che lo montano sotto la propria scocca a temperature nettamente più elevate rispetto alle alternative con chip della concorrenza. Il problema non sembra essere ancora stato risolto dalla compagnia di Taiwan, nonostante il lancio del Dimensity 9300 sia previsto per il mese di ottobre.

Un vero peccato, specie perché il problema potrebbe pregiudicare la competitività del SoC MediaTek sul mercato internazionale, specie immediatamente dopo il suo lancio. Nello specifico, ad ottobre Qualcomm presenterà lo Snapdragon 8 Gen3, mentre Apple monterà il chip A17 Bionic su iPhone 15. Entrambi i SoC saranno realizzati con nodi a 3 nm, al contrario della proposta di MediaTek, che utilizzerà il nodo N4P a 5 nm di TSMC.

Secondo Android Headlines, il chip top di gamma di MediaTek si surriscalderebbe già alle frequenze di clock di base: il problema, unito al diverso nodo rispetto a quelli utilizzati da Qualcomm e Apple, potrebbe rivelarsi una vera e propria pietra tombale per il Dimensity 9300, che così potrebbe essere utilizzato da pochissimi smartphone Android.

In ogni caso, il portale ha anche riportato quella che dovrebbe essere la configurazione hardware del Dimensity 9300: il chip, in particolare, dovrebbe essere un Octa-Core (esattamente come lo Snapdragon 8 Gen3) con 4 Core Cortex-X4 e 4 Core Cortex-A720, uno dei quali dovrebbe avere una frequenza leggermente inferiore agli altri. Niente E-Core Cortex-A520, insomma: possibile che questa scelta riesca a garantire un incremento prestazionale simile a quello del (mancato) salto al nodo a 3 nm?