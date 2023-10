MediaTek Dimensity 9300, rivoluzione in arrivo? Niente E-Core, punta tutto sulla potenza

Il MediaTek Dimensity 9300 sarà un chip da record, almeno per quanto riguarda le memorie: il SoC cinese di nuova generazione, infatti, utilizzerà le memorie LPDDR5T, con un bandwidth fino quasi a 10 Gigabit. Insieme alle memorie next-gen, però, anche l'architettura del MediaTek Dimensity 9300 potrebbe avere qualche asso nella manica.

Il popolare leaker cinese Digital Chat Station, infatti, ha spiegato su Weibo che il MediaTek Dimensity 9300 avrà 8 P-Core... e basta. Ebbene sì: si tratterà di una CPU Octa-Core (esattamente come lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm), che però sarà dotata di otto P-Core, dicendo dunque addio agli E-Core finora utilizzati da qualsiasi SoC per smartphone in commercio.

Secondo Digital Chat Station, infatti, il nuovo chip di MediaTek avrà 1 Prime Core Cortex-X4 di ARM, 3 Core Cortex-X4 e altri 4 Core Cortex-A720, in una configurazione 1+3+4 nella quale mancano i tradizionale Core Cortex della serie A500, anche noti come Efficiency Cores. Su queste basi, dunque, possiamo speculare che il SoC MediaTek darà molto filo da torcere alla proposta di Qualcomm e al chip A17 Pro di Apple in termini di prestazioni.

Secondo Digital Chat Station, il clock del Prime Core arriverà a 3,25 GHz, mentre la sua GPU sarà una Immortalis G720-MC12 di ARM. Lo stesso leaker ha riportato di aver visto uno smartphone dotato del chip MediaTek superare un device dotato di Snapdragon 8 Gen3 sul benchmark di AnTuTu v10, ma vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze, dal momento che AnTuTu non è una piattaforma affidabilissima e, soprattutto, che il benchmark non è ancora comparso in rete.

Sfortunatamente, il leaker cinese non ha sciolto i due dubbi più importanti relativi al nuovo chip di MediaTek: Digital Chat Station non ha né confermato né smentito i rumor sul surriscaldamento del MediaTek Dimensity 9300 e ha spiegato che non parlerà dell'efficienza energetica del chip fino al suo rilascio sul mercato. In effetti, in mancanza dei tradizionali E-Core, è possibile che il SoC cinese finisca per consumare molto più delle proposte della concorrenza.

In ogni caso, il Dimensity 9300 sarà svelato molto presto da MediaTek: il reveal del chip dovrebbe avvenire poco prima dell'annuncio dello Snapdragon 8 Gen3 da parte di Qualcomm, che si terrà allo Snapdragon Summit del 24-26 ottobre. Per il momento, le uniche informazioni ufficiali sul SoC MediaTek riguardano il suo nodo produttivo, che sarà l'N4P di TSMC, ovvero un processo produttivo a quattro nanometri.