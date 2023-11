MediaTek, il Dimensity 9300 scalda troppo: performance dimezzate con il thermal throttling

A inizio novembre, MediaTek ha lanciato il Dimensity 9300, il suo nuovo SoC top di gamma. Il chip è stato presentato come la CPU per smartphone più avanzata al mondo, con dei benchmark i cui risultati superano nettamente quelli dello Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm. Sfortunatamente, però, le temperature del chip non sono delle migliori.

Che il Dimensity 9300 avesse problemi di surriscaldamento era stato previsto fin da prima del suo lancio: d'altro canto, con una CPU simile a quella dello Snapdragon 8 Gen3 e una GPU capace di sorpassare persino quella del chip A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max, non ci si poteva aspettare che il SoC mantenesse delle temperature troppo basse.

Proprio per evitare che il chip si scaldi troppo, MediaTek e i partner hanno predisposto delle soluzioni di throttling basate sulle temperature: quando il SoC si surriscalda, insomma, la frequenza della CPU viene abbassata per evitare che lo smartphone diventi bollente. Alcuni produttori, come Vivo (che utilizzerà il Dimensity 9300 sul suo X100), hanno addirittura predisposto un sistema di raffreddamento avanzato per contenere il calore generato dal chip.

Sfortunatamente, però, un post su X di Sahil Karoul svela che il thermal throttling riduce brutalmente le performance del Dimensity 9300. Quando le temperature si alzano troppo, per esempio, il prime core (un Cortex-X4) crolla in termini di clock da 3,25 GHz fino a 0,60 GHz, mentre gli altri Core si attestano tra gli 1,20 GHz e gli 1,50 GHz. Il risultato? La potenza dello smartphone crolla del 46%, arrivando quasi a dimezzarsi.

Con ogni probabilità, la "falla" del chip è strutturale: il problema, infatti, sarebbe la scelta di utilizzare solo P-Core, senza alcun E-Core per la configurazione della CPU. In questo modo, MediaTek non ha solo garantito delle prestazioni elevate al suo nuovo SoC, ma ne ha anche causato dei seri problemi termici, che difficilmente saranno risolvibili via software e che potrebbero pregiudicare l'adozione del chip da parte dei principali produttori di smartphone.