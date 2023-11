MediaTek Dimensity 9300 ufficiale: è il chip per smartphone più potente al mondo!

I leak sulla presentazione del Dimensity 9300 di MediaTek sono fatti sempre più pressanti nelle ultime settimane. Alla fine, le indiscrezioni si sono rivelate corrette: lunedì 6 novembre, MediaTek ha svelato il Dimensity 9300, il suo nuovo SoC top di gamma. Ecco tutte le novità del chip taiwanese di ultima generazione.

Come ampiamente previsto dai leak sulle specifiche del MediaTek Dimensity 9300, il chip vanta una configurazione octa-core composta da 8 P-Core e priva di E-Core: un caso più unico che raro nel settore smartphone. Nello specifico, la CPU del SoC è composta da un Core Cortex-X4 a 3,25 GHz, da tre Core Cortex-X4 a 2,85 GHz e da quattro Core Cortex-A720 a 2,0 GHz. Secondo MediaTek, questa configurazione migliora del 15% le performance in Single-Core e incrementa del 40% le prestazioni in Multi-Core rispetto al Dimensity 9200.

La GPU del MediaTek Dimensity 9200 è una Immortalis-G720, che secondo l'azienda di Taipei garantirà un miglioramento di performance del 46% nel ray tracing hardware a confronto con la scorsa generazione di grafiche integrate. Come lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm e l'A17 Pro di Apple, anche il nuovo chip MediaTek supporta l'accelerazione hardware per il ray tracing e vanta una APU 790 per le operazioni in machine learning.

Per il resto, il MediaTek Dimensity 9300 supporta le memorie RAM ultraveloci con tecnologia LPDDR5T e gli storage UFS 4, nonché i display QWHD con refresh rate a 180 Hz o 4K a 120 Hz. Lato fotografico, il SoC è compatibile con fotocamere fino a 320 MP e con la ripresa video HDR in 4K a 30 fps e a 60 fps in modalità cinematografica. Sul chip, inoltre, troviamo l'ISP Imagiq di MediaTek. Per quanto riguarda la connettività, è stato confermato il supporto per il Wi-Fi 7 e per la tecnologia Xtra Range, che migliora la copertura ad elevata distanza dal router, nonché per il 5G, per il Bluetooth 5.4 e per la tecnologia mmWave.

Al momento, non sappiamo su quali smartphone arriverà il Dimensity 9300. È però molto probabile che il SoC top di gamma di nuova generazione di MediaTek verrà utilizzato da Vivo per gli smartphone della serie X100, in arrivo in Cina nelle prossime settimane. C'è infine una sorpresa lato benchmark: stando a quanto riporta GizmoChina, il Dimensity 9300 ha raggiunto i 2,2 milioni di punti su AnTuTu, superando i primi benchmark dello Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm e meritandosi, almeno per ora, il titolo di SoC per smartphone più potente in circolazione.