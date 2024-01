MediaTek Dimensity 9400 meglio dello Snapdragon 8 Gen4? Potrebbe essere potentissimo

Il lancio del MediaTek Dimensity 9300 non ha accontentato tutti i fan: al contrario, c'è chi ritiene il nuovo SoC eccessivamente energivoro, criticandone anche le temperature. Ebbene, sembra che MediaTek voglia riprovarci con il Dimensity 9400, in arrivo nel 2024 con delle specifiche veramente incredibili.

Come spiega il leaker Digital Chat Station sul social network cinese Weibo, il Dimensity 9300 sarà un chip a 3 nm e verrà realizzato con il nodo TSMC a 3 nm di seconda generazione, ossia con il processo N3E. In tal senso, il MediaTek Dimensity 9400 sarà simile al chip A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max, anche se il processo produttivo adottato sarà leggermente più avanzato rispetto a quello prescelto da Apple, che si è invece dovuta accontentare del nodo N3B, il processo a 3 nm di prima generazione di TSMC.

In teoria, non solo il nodo N3E dovrebbe garantire un maggiore yield (cioè un'efficienza produttiva più elevata e degli scarti ridotti, abbattendo i costi), ma anche un incremento prestazionale e di efficienza piuttosto marcato rispetto all'N3B. Ovviamente, anche Qualcomm collaborerà con TSMC per lo Snapdragon 8 Gen4, e lo stesso dovrebbe fare anche Apple: nella seconda metà di quest'anno, dunque, potremmo assistere ad uno "scontro a tre" tra i principali SoC per smartphone, tutti realizzati con il medesimo processo produttivo.

Inoltre, Digital Chat Station ha anche aggiunto che MediaTek userà le nuove architetture ARM per CPU e GPU del suo SoC di nuova generazione. Ammesso che l'azienda decida di riproporre l'architettura del Dimensity 9300, il chip in arrivo il prossimo autunno dovrebbe presentare la bellezza di 8 P-Core Cortex-X5, evitando ancora una volta di utilizzare gli E-Core a basse prestazioni (che però permettono di risparmiare energia). Al contempo, Qualcomm passerà ai Core proprietari Oryon alla fine di quest'anno, mentre Apple dovrebbe continuare ad utilizzare l'architettura "made in California" di Apple Silicon: la gara si fa sempre più accesa.