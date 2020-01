MediaTek Helio G70 ufficiale: il processore dedicato al gaming per i medio gamma

Gli smartphone di fascia media hanno spesso problemi durante il gaming, visto che nella maggior parte dei casi bisogna scendere a compromessi con la qualità del comparto grafico per riuscire a giocare fluidamente ai titoli più esosi di risorse. Ebbene, MediaTek ha appena annunciato il processore Helio G70, che si prefigge un ambizioso obiettivo.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmochina e XDA Developers, l'azienda taiwanese vuole provare a ridurre il divario tra la fascia media e la fascia alta del mercato per quanto riguarda il gaming. Per questo motivo, il nuovo SoC implementa la tecnologia HyperEngine Game Technology, in grado di gestire dinamicamente CPU, GPU e memoria. In parole povere, viene effettuata un'ottimizzazione tramite software in base al gioco che viene fatto girare sullo smartphone. Non mancano un sistema per evitare le chiamate durante il gaming e degli algoritmi per migliorare le prestazioni delle reti LTE e Wi-Fi.

Per il resto, MediaTek Helio G70 è una CPU octa-core operante alla frequenza massima di 2 GHz (2 x Cortex-A75 a 2,0 GHz + 6 x Cortex-A 55 a 1,7 GHz) che viene affiancata dalla GPU Mali-G52 2EEMC2 a 820 MHz. Non manca il supporto alla RAM LPDDR4X fino a 8GB 1800 MHz, alla memoria interna eMMC 5.1 e al Bluetooth 5.0. La massima risoluzione che gli smartphone montanti questo SoC possono raggiungere è pari a 2520 x 1080 pixel.

Per maggiori dettagli sul processore, vi rimandiamo al sito ufficiale di MediaTek.