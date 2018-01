MediaTek Helio P40 e P70: primi leak relativi alle specifiche tecniche dei nuovi SoC

, azienda taiwanese produttrice di processori, lanceràper il mercato degli smartphone di fascia alta nel 2018 (anche se i chip della serie P appartengono al segmento di fascia media, il tutto è un po' confusionario), ovvero. Entrambi sono appena trapelati online.

Secondo le indiscrezioni, Helio P40 e P70 saranno prodotti da TSMC con una tecnologia a 12 nm e ciascun chipset implementerà otto core ARM Cortex, supportando fino a 8 GB di RAM LPDDR4X, eMMC5.1 e UFS2.1. Inoltre, entrambi i chipset apparentemente incorporeranno funzionalità AI come il deep learning framework di Caffe e la libreria open-source TensorFlow, offrendo funzionalità per applicazioni AR e VR, 3D, riconoscimento facciale e così via.

I rumor suggeriscono inoltre che MediaTek Helio P40 utilizzerà quattro core CPU Cortex-A73 ARM insieme a quattro core ARM Cortex-A53 aggiuntivi con clock fino a 2.0GHz, oltre a una GPU Mali-G72 MP3 funzionante a una frequenza di 700 MHz e un modem con connettività LTE Cat.7. MediaTek Helio P70, invece, dovrebbe offrire quattro core ARM Cortex-A73 ad alte prestazioni con clock fino a 2,5 GHz, quattro core Cortex-A53 a basso consumo energetico a 2,0 GHz, una GPU Mali G72 MP4 con clock a 800 MHz e supporto alla connettività Cat.12 LTE.

I nuovi processori dovrebbero essere presentati ufficialmente nel secondo trimestre del 2018 quando saranno impiegati da OEM come Gionee, Vivo, OPPO e Xiaomi, con quest'ultimo che potrebbe anche adottare uno di questi chip per i suoi imminenti modelli Redmi. In ogni caso, mentre MediaTek continua ad affrontare i forti concorrenti come Qualcomm, precedenti rumor hanno suggerito che MediaTek venderà l'Helio P40 ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto allo Snapdragon 660 Lite. Staremo a vedere.