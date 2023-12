MediaTek insegue Apple: il Dimensity 9400 sarà a 3 nm, come il chip di iPhone 15 Pro

A inizio novembre, MediaTek ha annunciato il Dimensity 9300, il suo nuovo SoC di fascia alta. Il chip, sfortunatamente, è ancora una volta basato su un nodo a 4 nm TSMC, esattamente come lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm: nessuna delle due aziende è riuscita a implementare un nodo a 3 nm sul proprio SoC. Presto, però, le cose potrebbero cambiare.

Già a settembre, infatti, i vertici di MediaTek avevano annunciato grandi progressi nello sviluppo di un chip a 3 nm, che all'epoca credevamo sarebbe stato il Dimensity 9300. Dopo aver "saltato" il nuovo nodo per il chip di ultima generazione, MediaTek si starebbe concentrando sul Dimensity 9400, in arrivo nella seconda metà del 2024 e co-sviluppato in partnership con TSMC.

Parlando con il portale taiwanese Economic News Daily, il CEO di MediaTek ha detto di aspettarsi che il 2024 sarà un grande anno per l'elettronica, con un boom di vendite generato in particolar modo dagli applicativi legati all'IA. MediaTek, a quanto pare, non vuole farsi cogliere impreparata, capitalizzando sul successo del Dimensity 9300, che, grazie alle sue ottime performance, potrebbe far raggiungere all'azienda un market share del 35% nel settore dei SoC per smartphone (il tutto nonostante i problemi legati alle temperature del MediaTek Dimensity 9300).

Per bissare il successo del SoC lanciato nelle scorse settimane, MediaTek sta lavorando insieme a TSMC su un nuovo chipset a 3 nm, il primo della compagnia, che sarà sviluppato direttamente sul nodo a 3 nm di seconda generazione della foundry taiwanese, chiamato N3E (per fare un confronto, il chip A17 Pro di iPhone 15 è stato prodotto con il nodo N3B di prima generazione di TSMC). Il processo produttivo avanzato dovrebbe dare al Dimensity 9400 un netto vantaggio in termini di performance su tutti i chip rivali.

Nello specifico, Rick Tsai, il Numero Uno di Mediatek, ha spiegato di aspettarsi un salto prestazionale del 30-32% tra una generazione di chip e l'altra, grazie anche all'implementazione dei nuovi Core Cortex-X5 di ARM e al ritorno di una configurazione composta unicamente da Core ad alte prestazioni, che dovrebbe garantire delle performance in Multi-Core senza precedenti al SoC.