MediaTek lancia Dimensity 900: octa-core con AI con focus su foto e video

MediaTek ha ufficialmente lanciato sul mercato il suo nuovissimo chipset Dimensity 900, dotato di design e funzionalità pensate completamente per una connessione di rete avanzata grazie al 5G e grandi performance lato foto e video, complice l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Ma vediamolo nel dettaglio.

Basato su processo di produzione a 6 nanometri, Dimensity 900 si propone sul mercato come diretto rivale del chipset Qualcomm Snapdragon 768G: nei benchmark di AnTuTu, infatti, il chip firmato MediaTek avrebbe raggiunto 480.000 punti contro i 440.000 del modello rivale.

Queste performance sono state raggiunte grazie al design a otto core della CPU - 2 core ARM Cortex-A78 con clock a 2,4 GHz e 6 core ARM Cortex-A55 ad alta efficienza con clock a 2,0 GHz -, alla GPU ARM Mali-G68 e al processore AI ad alta efficienza energetica. Non mancano poi il supporto a RAM LPDDR5, archiviazione UFS 3.1 e modem 5G per supportare la banda di frequenza completa Sub-6GHz raggiungendo anche una larghezza di banda dello spettro fino a 120 MHz supportando la rete SA / NSA. Altri dettagli importanti sono il supporto a Wi-Fi 6 e la presenza della tecnologia 5G UltraSave Electricity per ridurre il consumo energetico.

Le principali caratteristiche, però, si trovano nelle attività lato foto e video editing:

Dimensity 900 supporta la tecnologia di elaborazione delle immagini MediaTek Imagiq 5.0, giunge fornito di un motore di registrazione video 4K HDR inedito, combina la tecnologia di riduzione del rumore 3D (3DNR) e riduzione del rumore multi-frame (MFNR) e supporta lenti fino a 108 megapixel;

L’APU di terza generazione di MediaTek dotata di AI potenzia feature come il bilanciamento del bianco, l’autofocus e altre funzioni di scatto;

Il motore MediaTek MiraVision regola in maniera intelligente il flusso video in registrazione migliorandone colore, luminosità, contrasto, nitidezza e gamma dinamica, supportando anche HDR10+.

Anche lato gaming, infine, si notano migliorie grazie alla tecnologia MediaTek HyperEngine per potenziare multitasking e performance con videogiochi particolarmente pesanti su smartphone. Xu Jingquan, vicedirettore generale di MediaTek e direttore generale della divisione di comunicazioni wireless, ha dichiarato: "Dimensity 900 offre connettività wireless avanzata, display ad alta definizione e funzioni di miglioramento dell'immagine video 4K HDR al mercato globale di fascia alta, fornendo un alto grado di progettazione per i prodotti terminali”.

Il chipset MediaTek Dimensity 900 sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2021, aggiungendosi al resto della gamma di SoC proposti dal produttore taiwanese che, a dicembre 2020, aveva sorpassato Qualcomm nella classifica dei maggiori fornitori di chip mobile al mondo.

Intanto, a marzo 2021 si vociferava l’abbandono di Qualcomm da parte di OnePlus per lo smartphone Nord 2.