MediaTek sarà al MWC 2023: in arrivo il chipset top di gamma Dimensity 9200

Il Mobile World Congress 2023 è alle porte, e già svariati brand hanno confermato la loro presenza all'evento: tra questi troviamo Huawei, Honor, Xiaomi e Qualcomm. Ora, però, anche MediaTek si aggiunge alla lista dei partecipanti alla kermesse, e sembra volerlo fare con una presentazione di grande spessore.

Dopo aver annunciato il MediaTek Dimensity 7200, il suo primo chip con nodo a 4 nanometri, pare che ora la compagnia cinese sia pronta al reveal del Dimensity 9200, il suo nuovo chip top di gamma, pensato per gli smartphone di fascia alta e altissima. Secondo GizmoChina, però, all'evento dovrebbe esserci spazio anche per un nuovo SoC della linea Dimensity 7000, che dunque dovrebbe ampliarsi oltre al solo Dimensity 7200.

Inoltre, MediaTek annuncerà anche il SoC Helio G36, quest'ultimo destinato agli smartphone di fascia bassa e medio-bassa che però non desiderano rinunciare a quel tanto di performance che basta per poter permettere qualche sessione leggera di gaming. In questo modo, il produttore cinese dovrebbe completare la sua lineup di chipset smartphone per il 2023.

Sempre durante il MWC, la compagnia dovrebbe anche annunciare i suoi nuovi chip per la connettività Wi-Fi e 5G, che dovrebbero vantare il supporto per il Wi-Fi 6, il Wi-Fi 6E e persino per il Wi-Fi 7. Accanto a questi ultimi, poi, arriverà anche la nuova lineup di SoC Genio, che dovrebbe essere composta da dei chipset pensati per i prodotti smart home e IoT, come smart TV ed elettrodomestici "intelligenti".

Infine, la compagnia dovebbe lanciare i SoC MediaTek Kompanio per Chromebook, che quest'anno dovrebbero puntare tutto sul miglioramento delle performance senza compromessi con l'autonomia della batteria.