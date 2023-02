Anche MediaTek porta il satellitare su smartphone: annuncio al MWC 2023?

MediaTek è pronta a sganciare i "pezzi da novanta" al MWC 2023: dopo avervi spiegato che proprio a Barcellona verrà mostrato il MediaTek Dimensity 9200, il nuovo SoC top di gamma della compagnia cinese, scopriamo ora che anche la tecnologia proprietaria di telecomunicazioni satellitari per smartphone dell'azienda arriverà al MWC.

L'introduzione della connettività satellitare su iPhone 14 ha innescato la "corsa" anche nel panorama Android all'implementazione della feature: quasi tutti i principali produttori di chip e di smartphone del settore Android hanno iniziato a studiare la feature, e ora pare che MediaTek stia per svelare una variante proprietaria della funzione per gli smartphone che utilizzeranno un suo chipset.

Sembra inoltre che la prima compagnia terza ad utilizzare la funzione targata MediaTek sarà Motorola, che lancerà due smartphone satellitari al MWC, ovvero il Defy 2 e il CAT S75, insieme ad un accessorio Bluetooth che dovrebbe integrare proprio il chip satellitare di MediaTek.

Il chip di MediaTek è una risposta al modem Snapdragon X70 di Qualcomm, che promette la connettività satellitare a tutti gli smartphone che lo montano sotto la propria scocca. MediaTek, invece, sembra aver realizzato un chipset standalone, sovrapponibile a ogni altro modem 4G e 5G, che dunque presenta meno vincoli della soluzione di Qualcomm.

Inoltre, a differenza di Qualcomm e Apple MediaTek utilizza lo standard 3GPP Non-Terrestrial Network, il che significa che può connettersi o essere utilizzato da qualsiasi rete e qualsiasi dispositivo compatibile con tale standard. La rete satellitare utilizzata sarà quella di Bullit, anche se non è chiaro in quanti (e quali) Paesi la feature sarà disponibile al lancio.

Infine, la differenza principale tra il satellitare di MediaTek e quello di Apple è che esso utilizza dei satelliti in orbita geostazionaria, e non degli apparecchi piazzati nell'orbita terrestre bassa: ciò garantisce una maggiore potenza alla rete di MediaTek, dando per esempio la possibilità a chi la usa di avere conversazioni "a due" tra mittente e ricevente dei messaggi satellitari, contro i semplici messaggi SOS garantiti da Apple.