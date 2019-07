Mediatek presenta la nuova serie di chipset da gaming G90 e G90T

La società taiwanese MediaTek ha annunciato oggi la release dei suoi ultimi chipset dedicati ai videogiochi: Helio G90 e G90T. La mossa arriva poco dopo la presentazione del Qualcomm Snapdragon 855 Plus e sembra voler essere una risposta diretta alla proposta della concorrenza.

La nuova serie Helio G90 è una versione aggiornata e incentrata sul gaming del precedente chip P90: il nuovo SoC è composto da 2 core Cortex-A76 con clock a 2.05 GHz e 6 core Cortex-A55 abbinati ad una GPU ARM Mali G76 3EEMC4.

Mediatek punta a competere direttamente con la rivale Qualcomm e con lo Snapdragon 730G nel segmento di fascia media: la maggior parte degli smartphone da gaming disponibili sul mercato presentano sono tremendamente costosi per l’utenza media. I chipset prodotti dalla società di Taiwan dovrebbe consentire la produzione di dispositivi a costo relativamente basso.

La gamma G90 può supportare fino a 10 Gb di Ram LPDDR4X con clock fino a 2133 MHz e fotocamera fino a 64 megapixel con 240 fps più rilevamento facciale. Il chip supporta il modem LTE Cat-12 4G con tecnologia 3X CA e 4X4 MIMO.

Oltre al lancio della serie G90, Mediatek ha presentato la nuova tecnologia “HyperEngine” che consente una serie di feature interessanti: il Network Engine che ottimizza la gestione della rete cellulare analizzando il degrado del segnale; la connessione Dual Wi-Fi che permette la connessione simultanea sulle frequenze a 2.4 e 5 GHz; Call & Data Concurrency che permette di rispondere ad una chiamata senza perdere il flusso dati di gioco; Rapide Response Engine per la riduzione dei tempi di risposta del touch screen; Resource Management Engine per l’ottimizzazione della gestione energetica di GPU e CPU; infine il Picture Quality Engine per il supporto all’HDR10 con profondità di colore a 10 bit.

Non resta che aspettare le proposte dei produttori OEM e di capire la effettiva competitività rispetto ai prodotti Qualcomm.