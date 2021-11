MediaTek pronto a sorprendere tutti: svelerà Wi-Fi 7 al CES 2022

Dopo la presentazione di MediaTek Dimensity 9000, la società cinese potrebbe avere nella manica un altro asso da calare in esclusiva, un passo importante per il futuro della tecnologia. Nell’intento di spingere sempre più al limite le reti globali, anche oltre al 5G, MediaTek rivelerà al mondo Wi-Fi 7 al CES 2022.

In occasione del famoso Consumer Electronics Show di Las Vegas atteso per gennaio 2022, il marchio asiatico ha già annunciato la dimostrazione pratica di Wi-Fi 7 o 802.11be per la prima volta al mondo. Allo stato attuale i router Wi-Fi 6, noti anche come 802.11ax, stanno ancora cercando di entrare nelle case: tuttavia, MediaTek vuole già mostrare al pubblico le capacità del futuro del Wi-Fi.

Questo grande passo propone le medesime innovazioni viste da Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6: velocità più elevate, congestione ridotta, latenza inferiore e maggiore sicurezza. Ciò che conta di più è, però, come affermato dal VP associato di Product Marketing di MediaTek, James Chen, l’aumento della rapidità di ben 2,4 volte rispetto agli standard attuali. Inoltre, egli ha aggiunto che ci sarà una tecnologia inedita per ridurre le interferenze dai segnali al di fuori della propria casa.

Si è ancora distanti dall’effettiva disponibilità della tecnologia e dalla sua standardizzazione: secondo Chen, il lancio effettivo per le prime prove dovrebbe avvenire nel secondo trimestre del 2022, mentre il rilascio ufficiale è atteso per il 2023.

Per quanto riguarda il 5G, invece, Ericsson sta cercando di spingere lo standard per aiutare a raggiungere gli obiettivi climatici globali.