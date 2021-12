MediaTek resta il produttore di chip leader nel 2021: aumenta distacco da Qualcomm

Dopo il sorpasso ai danni di Qualcomm e Samsung registrato a metà novembre, MediaTek si conferma il produttore di chip per smartphone numero uno del 2021 addirittura aumentando il distacco dalla rivale statunitense Qualcomm. Riuscirà a mantenere la leadership anche nel corso del 2022?

Stando alla analisi Counterpoint più recente, infatti, mentre l’intero mercato dei System-on-a-Chip vede un aumento YoY del 6% nelle spedizioni, MediaTek risulta essere il produttore che ha beneficiato di più di questo trend positivo con una quota di mercato pari addirittura al 40%, rispetto al 33% del Q3 2020. Qualcomm segue al secondo posto con il 27% (contro il 28% dell’anno scorso), mentre al terzo posto c’è Apple con il 15%, in aumento dal 12% del Q3 2020. Notevole è stata anche la crescita di Unisoc dal 4% al 10%, mentre Samsung è sceso dal 10% al 5% in un anno. Crollo completo, infine, per HiSilicon dal 13% al 2%.

Ciononostante, Qualcomm guida ancora il mercato dei chip 5G per smartphone su scala globale: pensate, è passato addirittura dal 32% al 62% di share in un anno. Segue proprio MediaTek con il 28%, in crescita rispetto al 25% del Q3 2020, mentre al terzo posto rimane Samsung con il 6%.

Il direttore della ricerca Dale Gai ha dichiarato quanto segue: “MediaTek ha guidato il mercato dei SoC per smartphone con una quota del 40%, complice un SoC 5G competitivo e l'elevata domanda di SoC 4G. I ricavi di MediaTek sono cresciuti in sequenza man mano che cresceva il mix del portfolio di SoC di fascia media e alta”. Riuscirà a guidare il mercato anche nel 2022, soddisfando la crescente diffusione di chipset 5G? Staremo a vedere, ma i presupposti indicano a una risposta affermativa.

Nel mentre, MediaTek si prepara a sorprendere tutti al CES 2022 svelando Wi-Fi 7.