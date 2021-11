MediaTek supera Qualcomm e Samsung, è il più grande produttore di SoC al mondo

Il 2021 di MediaTek è stato incredibile dal punto di vista delle vendite e del volume di chip prodotti, tanto da permettere all'azienda di competere con Qualcomm e Samsung in una gara a tre per il titolo di maggior produttore di SoC per smartphone. Stando agli ultimi dati di vendita, pare che per quest'anno sia stata proprio MediaTek a spuntarla.

MediaTek ha infatti affermato di essere il maggior produttore globale di chip per smartphone del 2021, confermando i dati dello scorso trimestre e migliorandoli grazie alla spinta data dai lanci autunnali di smartphone Android di fascia bassa su mercati come quello cinese e quello indiano. Il CEO dell'azienda, Rick Tsai, ha commentato la notizia dicendo: "Siamo il più grande produttore di SoC per smartphone al mondo. La nostra azienda continua a guadagnare fette di mercato in ogni regione del mondo".

La notizia è stata comunicata di recente dall'azienda ad un incontro con gli investitori: il sorpasso di Qualcomm e Samsung sarebbe stato dovuto alla grande crescita della domanda di alcuni chip, come i chipset Dimensity per il 5G, e alla richiesta di smartphone di fascia medio-bassa anche in mercati diversi da quello cinese. MediaTek sarebbe infatti riuscita ad espandersi al di fuori del suo mercato di riferimento, la Cina, arrivando a toccare vendite impressionanti anche nel resto del mondo: gli Stati Uniti, in particolare, hanno fornito all'azienda il 25% dei suoi guadagni nell'ultimo anno fiscale.

MediaTek, comunque, vende chip alla maggior parte dei produttori di smartphone del mondo, ed ha cercato recentemente di proporre soluzioni di fascia alta come i chip Dimensity 5G, che hanno riscosso un certo successo nonostante la carenza di scorte dovuta alla crisi dei semiconduttori.