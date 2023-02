MediaTek svela Helio G36, nuovo chipset per smartphone di fascia bassa

A poco più di due mesi dal lancio del chip premium MediaTek Dimensity 9200, dotato di raytracing e prime core da 3,1 GHz, il produttore asiatico introduce sul mercato il suo ultimo chipset entry-level Helio G36, ovvero un Helio G37 rinominato per operare in particolar modo su smartphone da gaming di fascia bassa.

Per quanto un dispositivo “da gaming entry-level” possa apparire come un controsenso, è effettivamente la fascia alla quale punta questo SoC, caratterizzato dal MediaTek HyperEngine 2.0 Lite che migliora le performance delle connessioni LTE e Wi-Fi, oltre a gestire intelligentemente e in maniera dinamica CPU, GPU e memoria RAM per garantire sempre alte prestazioni e ottimizzare i consumi.

La CPU in dotazione è octa-core con frequenza massima di 2,2 GHz, ovvero 100 MHz in meno rispetto all’Helio G37. Lato memoria risultano supportate RAM LPDDR4x fino a 1.600 MHz e archiviazione MMC 5.1, mentre il display arriva a massimo 2.400 x 1.080 pixel a 90 Hz. Lato fotocamera, invece, ci si ferma a un setup a quattro fotocamere: 50 MP a 15 fps, 25 MP a 30 fps, e due da 13 MP entrambe a 30 fps.

Al momento non c’è alcuna indicazione su quale produttore farà debuttare il nuovo Helio G36, ma la sua introduzione sul mercato non tarderà ad arrivare. Molto probabilmente, anzi, l’esordio avverrà su un device in India o in Cina, mercati di riferimento per MediaTek.

