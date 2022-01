Che fine ha fatto Mediavideo? Il televideo Mediaset non sembra funzionare

Il 2022 è arrivato e ha portato con sé parecchie novità, anche per quel che concerne il mondo televisivo (basti pensare all'arrivo del nuovo canale Mediaset Twentyseven). In questo contesto, c'è anche una questione inaspettata: al momento in cui scriviamo, il televideo di Mediaset, ergo il Mediavideo, non sembra funzionare.

Non è chiaro se si tratti di una coincidenza non legata alle novità relative al DVB-T2, di un semplice disservizio temporaneo o di una chiusura definitiva, quindi vi invitiamo a prendere la questione con le pinze, ma ci sono diverse segnalazioni in merito all'impossibilità di far funzionare come si deve il servizio in questi giorni di metà gennaio 2022. Per intenderci, nemmeno passando per le versioni SD dei canali Mediaset sembra essere possibile accedere alla classica pagina (potete vedere un esempio di una "vecchia" schermata funzionante del Mediavideo in calce alla notizia).

Al momento in cui scriviamo, provando ad accedere allo storico servizio, sembra essere visualizzata una schermata nera, che a quanto pare non permette di ottenere altre informazioni. Inoltre, diversi programmi sembrano essere indicati come "non sottotitolati" provando a raggiungere l'iconica pagina 777. Ricordiamo che quest'ultimo è un servizio di sottotitoli per i non udenti.

Non ci è dato sapere quante persone utilizzino ancora il servizio di teletext Mediavideo al giorno d'oggi, ma qualche segnalazione non manca su Twitter. Per il resto, per il momento il Televideo della Rai continua a funzionare come sempre.