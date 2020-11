MediaWord pronta al Cyber Monday, ultimi giorni di Black Friday: 5 offerte

Il Black Friday è passato, come avrete intuito dalla notizia relativa ai prodotti Bestseller della categoria Elettronica di Amazon, ma il clima di sconti non è di certo finito. Infatti, a breve ci sarà il Cyber Monday, ma nel frattempo non va dimenticato il "Black Friiiiiday", il Black Friday "esteso" di MediaWorld.

La nota catena ha infatti deciso di tenere attive le offerte fino al 30 novembre 2020, come potete vedere nella pagina ufficiale dedicata all'iniziativa. Questo significa che ci sono ancora sconti su smartphone, smartwatch, console e chi più ne ha più ne metta.

In ogni caso, MediaWorld è già pronta anche al Cyber Monday, che si terrà lunedì 30 novembre 2020, altra giornata di grandi sconti. Lo testimonia il fatto che la nota catena ha già pubblicato una pagina ufficiale dedicata a questo "evento".

Il Cyber Monday 2020 di MediaWorld

Nella succitata pagina si legge: "In occasione del Cyber Monday, MediaWorld proseguirà con le iniziative speciali del lungo weekend del Black Friday e lancerà una serie di offerte lampo, promozioni e sconti [...] espressamente pensati per la giornata di lunedì. Una 'prova d'appello' per tutti coloro che non abbiano colto al volo le offerte del Black Friday".

Insomma, la nota catena ha già anticipato che ci saranno delle offerte pensate per la giornata di lunedì 30 novembre 2020 e che potrebbe inoltre trattarsi di un'occasione interessante per coloro che si sono persi le offerte del Black Friday.

5 offerte del Black Friday MediaWorld "esteso"

Nel frattempo, come accennato in precedenza, fino al 30 novembre 2020 rimarranno attive le promozioni del "Black Friiiiiday". Di seguito trovate una selezione di cinque offerte che potrebbero interessarvi.

Apple iPhone 12 mini 128GB : 799 euro (al posto di 889 euro, sconto di 90 euro);

: 799 euro (al posto di 889 euro, sconto di 90 euro); Sony TV 75" 4K 2020 KD75XH9096 : 1499 euro (in precedenza 1999 euro, risparmio di 500 euro);

: 1499 euro (in precedenza 1999 euro, risparmio di 500 euro); SEAGATE Expansion Plus 4TB : 79 euro (al posto di 159,99 euro, sconto di 80,99 euro);

: 79 euro (al posto di 159,99 euro, sconto di 80,99 euro); Xiaomi MI LED TV 4S 43" : 299 euro (in precedenza 399 euro, risparmio di 100 euro);

: 299 euro (in precedenza 399 euro, risparmio di 100 euro); Apple AirPods modello 2019: 129 euro (al posto di 179,99 euro, sconto di 50,99 euro).

Insomma, ci sono ancora diverse promozioni attive, nonostante il Black Friday "vero e proprio" sia passato.