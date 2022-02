MediaWorld, 10 schede video RTX serie 30 disponibili: si parte da 519 euro

Dopo aver trattato alcune offerte di MediaWorld relative a Smart TV Sony, torniamo ad approfondire le proposte della nota catena. Infatti, quest'ultima ha reso disponibili all'acquisto 10 GPU RTX serie 30 e ci sono anche delle offerte a tal proposito. Capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione, in tempi di scarsa disponibilità.

Per intenderci, sul portale ufficiale di NVIDIA le Founders Edition risultano tutte esaurite e si sta procedendo con drop particolarmente limitati. Inoltre, ricordiamo che di recente i prezzi delle schede video NVIDIA RTX serie 30 sono stati incrementati. Insomma, molti appassionati in questo periodo si stanno affidando agli store per reperire GPU custom a costi non troppo elevati. Tuttavia, ovviamente scordatevi l'MSRP di RTX 3050 e simili in questo contesto, ma potrebbe comunque interessarvi dare un'occhiata alle proposte di MediaWorld.

10 schede video NVIDIA GeForce RTX serie 30 disponibili da MediaWorld: ci sono alcune offerte

I modelli disponibili al momento in cui scriviamo sono quelli di seguito.

Qualcuno potrebbe storcere un po' il naso dinanzi a determinati prezzi, ma in un periodo in cui risulta persino difficile trovare le schede video capite bene che la proposta di MediaWorld potrebbe effettivamente fare gola a più di qualche utente.