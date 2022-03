Mediaworld, 10% di sconto extra su tanti TV a partire da 43 pollici: solo per il weekend!

Al Dyson Weekend di Mediaworld di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri, si aggiunge una nuova promozione della catena di distribuzione che solo oggi 26 e domani 27 Marzo 2022 consente di ottenere il 10% di sconto extra nel carrello su un’ampia gamma di TV a partire da 43 pollici.

Questa offerta si aggiunge a prodotti che già sono scontati. Ad esempio, rientra il Samsung UE50TU7090UXZT da 50 pollici che viene proposto a 349 Euro rispetto ai 579 Euro di listino e che può godere di questa riduzione extra.

In sconto anche il Samsung UE55AU7170 da 55 pollici che è scontato a 489 Euro e può godere di una riduzione extra quando viene aggiunto direttamente al carrello.

L’LG NanoCell 43NANO796PC da 43 pollici invece viene proposto a 454 Euro, in calo dai 499 Euro di listino. Salendo di fascia invece si trova in sconto anche il Samsung QE50QN90A da 50 pollici, che passa a 1099 Euro, in calo di 700 Euro dai 1799 Euro di listino. Il Sony XR65A80J da 65 pollici invece può essere acquistato a 1899 Euro, con un risparmio importante dai 2449 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti che rientrano in questa promozione può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. E’ disponibile ovviamente anche il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0%.