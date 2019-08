Mediaworld: 10% di sconto su smartphone, informatica e console per tutto il weekend

In risposta al weekend NO IVA di Unieuro, Mediaworld lancia oggi una nuova interessante promozione che sarà attiva fino alle 23:59 di domani, Domenica 1 Settembre. E' battezzata "Rientro No Stress" e come suggerisce il nome, celebra il ritorno alla routine quotidiana dopo le vacanze estive.

Come per Unieuro, lo sconto si applica a tutti i prodotti presenti in listino, ed è articolata su due livelli:

sconto del 10% su telefonia, informatica e console

sconto del 20% su tutte le altre categorie.

Anche in questo caso, lo storno della percentuale avviene direttamente nel carrello, dove bisogna inserire il codice NOSTRESS. A seconda del tipo di prodotto inserito, il sistema provvederà a stornare l'importo.

Ad esempio, le AirPods di Apple con custodia di ricarica wireless possono essere acquistate a soli 170 Euro, Apple Watch Series 4 nella versione con cassa da 44 millimetri Nike+ passa a 366 Euro, mentre il Galaxy Note 10+ nella versione con 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 1017 Euro.

La Nintendo Switch invece può essere portata a casa a 291,1 Euro, invece.

