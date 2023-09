Mediaworld, quasi 100 Euro di sconto su un monitor Lenovo da 32 pollici

Mentre continua il Dyson Weekend di Mediaworld, la catena di distribuzione tra le offerte solo per oggi propone uno sconto molto interessante su un monitor Lenovo da 32 pollici, su cui è possibile godere di una riduzione di quasi 100 Euro.

Nella fattispecie, si tratta del Lenovo G32QC-10 da 31,5 pollici con pannello QHD e risoluzione di 2560x1440 pixel, che è disponibile a 349,99 Euro, in calo dai 429,99 Euro di listino. Mediaworld garantisce la consegna senza costi aggiuntivi tra il 25 ed il 27 Settembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, oltre che il ritiro gratuito in negozio dal 27 Settembre.

Siamo di fronte ad un monitor QHD curvo da 31,5 pollici, dotato di tecnologia AMDRadeon FreeSync, frequenza di aggiornamento di 144Hz e tempo di risposta di soli 1ms.

La promozione sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, venerdì 22 Settembre 2023, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.