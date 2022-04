Mediaworld, oltre 100 Euro di sconto su una scopa elettrica Dyson

Non ci sono solo i nuovi XDays di Mediaworld in giornata odierna. La catena di distribuzione, nell'ambito del volantino "La Casa Per Me", consente di godere anche di uno sconto molto interessante su una scopa elettrica Dyson.

Si tratta del bundle contenente la Dyson V12 Slim ed il floor dok. Complessivamente, il valore dell'intero bundle è di 773 Euro, ma Mediaworld consente di acquistare il pacchetto a 649 Euro, di fatto risparmiando 124 Euro.

La catena di distribuzione permette anche di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 32,40 Euro, a tasso zero ed interessi zero. La consegna a casa, al prezzo di 4,99 Euro, è garantita per giovedì 28 Aprile per coloro che effettuano l'ordine in giornata, mentre il ritiro in negozio è a costo zero.

L'aspirapolvere ha una capacità del raccoglitore di 0,35 litri, ed offre una potenza di aspirazione di 150 W/a, con autonomia dichiarata di 60 minuti. Presente anche un filtro antibatterico e la spazzola combinata, oltre che la spazzola per lo sporco difficile ed una mini spazzola dedicata. Per raggiungere gli angoli nascosti, inoltre, è presente anche un adattatore ad hoc. Secondo quanto affermato da Dyson, il sistema di filtrazione totalmente sigillato è in grado di catturare il 99,99% delle particelle microscopiche e degli allergeni fino a 0,3 micron.