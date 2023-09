Mediaworld, oltre 100 Euro di sconto su una scopa elettrica Dyson

Dopo lo sconto Mediaworld sull'aspirapolvere Dyson V8 di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nella giornata di ieri, torniamo sul sito della catena di distribuzione per riportare un'altra promozione molto interessante.

Mediaworld infatti consente di portare a casa la scopa elettrica Dyson V11 senza filo a 449 Euro, in calo di 150 Euro rispetto ai 599,99 Euro di listino.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 12 ed il 14 settembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. È possibile anche scegliere il ritiro in negozio in magazzino, scegliendo il punto vendita più vicino al momento dell'ordine.

L'aspirapolvere Dyson V11 è in grado di raggiungere fino a 125mila giri al minuto ed è dotata della spazzola Motorbar che utilizzando delle palette in policarbonato per la rimozione dei peli è in grado di rimuovere automaticamente i peli dalla barra della spazzola durante la pulizia e può aspirare velocemente i peli degli animali. Presente anche uno schermo LCD che mostra in tempo reale l'autonomia residua e le performance mentre tramite il singolo pulsante è possibile scegliere tra la modalità Eco, Auto o Boost. Complessivamente, è garantita un'aspirazione fino a 60 minuti grazie alla batteria Dyson, senza cali di prestazioni.