Mediaworld: 100 Euro di sconto su scopa elettrica senza filo Dyson

Poco dopo aver riportato gli sconti Apple di Unieuro, ci spostiamo da Mediaworld che propone uno sconto molto interessante su una scopa elettrica a marchio Dyson, su cui si può godere di una riduzione di 100 euro rispetto a quello di listino.

Si tratta del Dyson V8, che viene proposta a 299 Euro, appunto 100 Euro in meno rispetto ai 399 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento a rate con taeg 12,88% a partire da 14,10 Euro al mese. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare la dilazione in lassi di tempo che vanno da 12 a 48 mesi.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 21 ed il 23 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio è gratuito e la data varia a seconda del punto vendita scelto. Disponibile anche la possibilità di aggiungere la protezione per tre anni per guasti a 49,99 Euro, o per un anno a 29,99 Euro, mentre il ritiro contestuale del RAEE per l’aspirapolvere è gratuito.

L’aspirapolvere Dyson V8 è equipaggiato con un motore che è in grado di raggiungere 110mila giri al minuto e spostare fino a 15 litri d’aria al secondo, mentre la tecnologia 2 Tier Radial permette all’aspirapolvere di disporre di 15 cicloni disposti su due schiere.