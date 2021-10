Mediaworld: fino a 1000 Euro in meno su 4 smart TV DVB-T2 per poche ore, c'è un modello 8K

Nella giornata odierna Mediaworld ha lanciato il Red Weekend per tre giorni di grandi offerte su una vasta serie di dispositivi. Al contempo, però, è attiva anche la consueta serie di promozioni “Solo per Oggi”, dove figurano in particolare 4 smart TV DVB-T2 con sconti fino a 1000 Euro, di cui un modello Samsung Neo QLED 8K.

Ma andiamo in ordine di prezzo, come da nostra tradizione: il televisore più economico è il modello LG 4K 55UP75006LF 2021 scontato da 749 Euro a 449 Euro, dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto a HLG/HDR/HDR10 lato video e sistema operativo WebOS 6.0, mentre lato audio c’è l’ottimizzazione surround tramite AI.

Altro modello è Panasonic TX-55HX580E, TV proposto a 449 Euro anziché 699 Euro e dotato anch’esso di un display LED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision e sistema operativo myHomeScreen.

Saliamo vertiginosamente con i prezzi, ma anche con gli sconti: troviamo dunque lo smart TV Sony XR77A80J della gamma Bravia XR 2021 a 2.999 Euro al posto di 3.799 Euro, pagabili in 20 rate Tasso Zero da 149,95 Euro al mese. Si tratta di un Google TV con pannello OLED Ultra HD 4K da 77 pollici con frequenza di aggiornamenti pari a 100Hz, tecnologie video HDR10 / HLG / Dolby Vision, Dolby Atmos lato audio e certificato IMAX Enhanced.

Chiude la lista l’inizialmente citato Samsung Neo QLED 8K d’annata 2021, proposto anch’esso a 2.999 Euro ma con sconto a partire da 3.990 Euro. Questo è un televisore con schermo QLED 8K da 65 pollici con refresh rate di 120Hz, HLG, HDR 10+, decoder audio Dolby Digital Plus, sistema operativo TizenOS, tecnologia FreeSync Premium Pro per il gaming e, come per i succitati televisori, supporto a DVB-T2 e DVB-S2 rispettivamente per digitale terrestre e satellitare.

La catena di distribuzione rossa ricordiamo che terrà l’RTX Day domani, 2 ottobre 2021, ovvero una giornata in cui saranno disponibili schede video GeForce RTX Serie 30 personalizzate da ASUS in diversi punti vendita in Italia.