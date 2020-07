Mediaworld: oltre 1000 Euro di sconto su un notebook da gaming MSI con i7

Tra gli sconti del weekend di Mediaworld, che scadranno domani domenica 12 Luglio alle 23:59, troviamo un laptop da gaming targato MSI, su cui è possibile risparmiare oltre 1000 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il PC è l'MSI GE63 Raider RGB 8SG-024IT, e può essere acquistato a 2099 Euro, 1100 Euro in meno rispetto ai 3199 euro di listino. Mediaworld come sempre consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% al prezzo di 104,95 Euro al mese, attraverso Findomestic, e garantisce anche la consegna a casa entro venerdì 17 Luglio a costo zero, con ritiro contestuale in negozio ovviamente gratuito, scegliendo direttamente sulla scheda del prodotto il punto vendita più vicino.

Per quanto concerne la configurazione, siamo di fronte ad un computer con processore Intel Core i7-8750H, accompagnato da 16 gigabyte di RAM. Lo schermo è un LCD Full HD da 15,6 pollici, mentre il comparto di archiviazione è caratterizzato da un hard disk da 1 terabyte d un SSD da 512 gigabyte. La scheda grafica è invece la nVidia RTX 2080 con 8 gigabyte di memoria dedicati. Come sistema operativo, ovviamente, troviamo Windows 10 Home, ma Mediaworld consente anche di aggiungere software extra direttamente dalla scheda.