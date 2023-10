Mediaworld: oltre 1000 Euro di sconto su un PC Lenovo Legion da gaming

Nel volantino di Mediaworld attivo da qualche giorno, trova spazio uno sconto molto interessante su un laptop Lenovo Legion da gaming, su cui viene proposta una riduzione superiore ai 1000 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta del Lenovo Desktop Legion T7, che può essere acquistato a 3399,99 Euro, 1200 Euro in meno rispetto ai 4599 Euro di listino imposti dal produttore. La consegna, a 9,99 Euro, è garantita tra il 19 ed il 23 Ottobre 2023, mentre il ritiro in negozio è a costo zero ma varia a seconda del punto vendita scelto.

Per quanto riguarda la configurazione, siamo di fronte ad un PC da gaming con Intel Core i9 12900K da 3,2GHz, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti con 12GB di memoria, 64GB di RAM ed un SSD da 1 terabyte.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere le garanzie accidentali a partire da 149,99 Euro, ma arriva anche a 379,99 Euro: basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto.