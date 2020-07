Mediaworld, oltre 1000 Euro di sconto su un TV Samsung da 75' 4K

Tra gli sconti solo per oggi di Mediaworld, che scadranno alle 23:59, troviamo un'offerta molto interessante su un TV Samsung 4K da 75 pollici, che può essere acquistato ad un prezzo conveniente rispetto a quello di listino.

Il TV è l'UE75RU7170UXZT ed è disponibile ad 879 Euro, appunto 1120 Euro in meno rispetto ai 1999 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento a rate con tan e taeg 0% a 43,95 Euro al mese. La catena di distribuzione propone anche la consegna a casa tra mercoledì 22 e lunedì 27 Luglio 2020 gratuita, così come il ritiro contestuale in negozio.

Siamo di fronte ad un TV a LED, con risoluzione di 3840x2160 pixel, che include anche la funzione UHD Dimming che divide lo schermo in varie sezioni per ottimizzare colore, nitidezza ed i livelli di nero intenso e bianco. A livello estetico, la TV sfoggia lo Slim Design che le permette di fondersi agli interni della casa grazie alle sue cornici sottili. Presente anche in questo caso l'Universal Guide, che è pienamente supportato in Italia e suggerisce i contenuti da guardare in base ai propri gusti personali. La TV, ovviamente, è anche compatibile con l'assistente personale Alexa che è in grado di accederla, cambiare canale, regolare il volume e fare tanto altro.