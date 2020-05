Mediaworld: 1000 Euro di sconto su un TV Samsung QLED da 65'

Come abbiamo avuto modo di riportare qualche giorno fa, Mediaworld ha lanciato i Samsung Days, che scadranno il 25 Maggio e permettono di portare a casa tantissimi prodotti della società coreana a prezzi ribassati. Tra questi abbiamo trovato un TV molto interessante.

Si tratta del QE65Q82RATXZT da 65 pollici, che è disponibile ad 899 Euro, 1000 Euro in meno rispetto ai 1899 Euro precedenti. Lo sconto è davvero considerevole, e la catena di distribuzione permette anche di effettuare il pagamento a rate in venti mensilità con tan e taeg zero a 44,95 Euro al mese.

Il TV ovviamente dispone di un pannello QLED, con risoluzione di 3840x2160 pixel, con potenza audio in uscita delle casse integrate di 40W. A livello tecnico troviamo anche il Quantum HDR 1500 ed il Dynamic Tone Mapping di HDR10+ che è in grado di monitorare i livelli di colore e di contrasto per ogni scena. Il QE65Q82RATXZT è basato sul processore Quantum 4K e sull'AI Upscaling, che attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ottimizza la qualità delle immagini e dell'audio, mentre il quantum Dot migliora la resa visiva. Come molti altri modelli della gamma, anche questo è dotato dell'Ambient Mode che permette al TV di mimetizzare la TV tra le pareti di casa.