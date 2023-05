Mediaworld, fino al 14 Maggio c'è il Sottocosto: sconti su tantissimi prodotti

Mediaworld lancia in giornata odierna il Sottocosto, che fino al 14 Maggio 2023 propone un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica a prezzi ridotti.

Nel campo della telefonia, l’iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 Euro, il 19% in meno rispetto ai 1029 Euro di listino, ma in sconto troviamo anche il Galaxy S23 Ultra da 256 gigabyte a 1199 Euro, il 18% in meno dai 1479 Euro imposti dal produttore. In sconto anche le AirPods del 2019, che vengono proposte a 109 Euro, dai 159 Euro precedenti. Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa da 45mm invece è disponibile in sconto a 439 Euro, il 20% in meno dai 549 Euro di listino.

Tra i televisori, invece, l’LG OLED 55A26LA da 55 pollici passa ad 849 Euro, in calo del 50% dai 1699,99 Euro di listino, mentre il Samsung QLED QE43Q60BAUXZT da 43 pollici è disponibile a 449 euro ed il Sony XR65A80K OLED da 65 pollici viene proposto a 1799 Euro, il 29% in meno rispetto ai 2549,99 Euro precedenti.

Fronte PC e gaming, il MacBook Air da 13,6 pollici con M2 è disponibile a 1199 Euro, mentre l’MSI Katana GF66 da 15,6 pollici viene proposto a 1099 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata attraverso questo indirizzo.